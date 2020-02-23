صاحب مطعم شهير يهدد الفنان محمد رمضان لهذا السبب.. تفاصيل

أكد ناصر البرنس، صاحب أحد المطاعم الشهيرة، أن تواجد الفنان محمد رمضان، بأحد فروع مطعمه أثار إزعاج المتواجدين به، وأحدث حالة من الفوضى والتزاحم بالمطعم.





وأضاف البرنس، خلال حواره مع برنامج "حديث الشارع"، المذاع على فضائية "المحور"، تقديم حسن محفوظ، أنه بالحديث إلى المنتج طارق نجارة، منتج مسلسل "البرنس" للاستفسار عن سبب التصوير بالمحل، قال لي "متسألش علشان متزعلش وأنا قفلت السكة في وشه".





وأكد ناصر البرنس، أنه تواصل مع المحامي الخاص للتحفظ على حقه، وسيتابع الإجراءات القانونية وجرى توجيه إنذار للفنان محمد رمضان بأنه في حال عرض مسلسل "البرنس" وتضمن مشاهد من داخل المحل سيقاضيه، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يتضمن المسلسل قصة كفاحه، وكل ذلك بدون تفويض منه.