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سيارات

شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت بيجو عن سيارتها لاند تريك الجديدة كليًا, وهي من فئة بيك أب صغيرة موجهة للأسواق الناشئة.

بدايةً من التصميم الخارجي حافظت لاند تريك على هوية بيجو، في المقدمة شبك أمامي صغير مع شعار بيجو تحيط بهم مصابيح أمامية ضخمة و مصابيح LED، مع ألواح حماية سفلية وقضبان سقف وعتبات جانبية.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فتأتي بخيارين ستة مقاعد ثلاثة في الأمام وثلاثة أخرى في الخلف، و خيار المقعدان الأماميان المنفصلان، مع توفير نظام ترفيهي بمقاس 10 إنش، و حصلت السيارة على أنظمة الأمان والسلامة مثل نظام تحذير من مغادرة المسار وكاميرا بزاوية 360 درجة وASR ومساعد صعود التل.

ميكانيكيًا حصلت بيجو لاند تريك على خيارين، محرك ديزل سعة 1.9 لتر بقوة 150 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، و محرك بنزين تيربو سعة 2.4 لتر بقوة 210 حصان و320 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات أو أوتوماتيكي. وتأتي الفئة القياسية مع نظام دفع خلفي، ولكن يتوفر نظام دفع على جميع العجلات مع فئات 4H و4L.

شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور
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