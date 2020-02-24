إزاى تشيل الـ «ستيكرز» من على سيارتك فى 5 خطوات

يشعر أصحاب السيارات من وقت لأخر بالملل لذلك يقومون بضوع بعض الملصقات "الستيكرز" على سيارتهم حول أجزائها أو حتى على الزجاج، وبعض المعلقات داخل السيارة وهنا لا توجد مشكلة على إطلاق، ولكن تظهر المعاناة عند محاولة إزالة تلك الملصقات التى قد تلحق الضرر بدهان وجسم السيارة.





وهنا لابد من إتباع خطوات لإزالة الملصقات بدون أى ضرر يذكر على السيارة، وبحسب العديد من خبراء السيارات عليك إتباع تلك الخطوات الخمسة لإزالة أى شى بنجاح.





1 – ورق مبلل

بعد وضع الماء الساخن على الملصقاتركه لمدة 20 دقيقة، ومن ثم ابدأ بفؤك الملصق بواسطة منديل مبلل، فستجده يزال بسهولة.





2 – مجفف الشعر

عند استخدامه على الهواء الساخن وتسليطه لمدة 10 دقائق على الملصق، ستجده مرن للغاية لتنزعه دون معاناة.





3 – الخل

خيار مثالى فى هذه الحالات كل ما عليك فعله احضار قطعة قماس وضع عليها الخل، ثم اترك قطعة القماش على الملصق لمدة 15 دقيقة، وجرب بعدها ستجد الأمر فى غاية السلاسة.





4 – زيت الطعام

لا يقل فعالية عن الخل، فقط ضعه لمدة 10 دقائق على الملصق ومن ثم افركه، سيزال بمنتهى السهولة.





5 – شفرة