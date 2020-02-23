AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. انسحاب الزمالك من الدوري.. قرارات نارية من الأهلي.. ووفاة عمرو مراد فهمي

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:43 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
إسماعيل محمود
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.



أعرب النادي الأهلي، عن أسفه بسبب الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات التي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال.



علق مسئولو اتحاد الكرة على قرار مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بعدم استكمال منافسات الدورى الممتاز وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.



فجر المحلل الكروي خالد بيومي، مفاجأة بشأن عقوبات اتحاد الكرة ضد الأهلي والزمالك، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها المباراة التي أقيمت، بينهما، الخميس الماضي، بكأس السوبر المصري بالإمارات.



هنأ أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أخيه أمير مرتضى منصور، لإنجازاته مع فريق الكرة.




أكدت تقارير وفاة عمرو مراد فهمى السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم .



تأهل نادي صن داونز إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس جنوب إفريقيا، بعد فوزه على نظيره نادي جامعة فال للتكنولوجيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.



نعى رمضان صبحي، جناح النادي الأهلي والمعار من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، قائد المنتخب الوطني الأولمبي، عمرو مراد فهمي السكرتير السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



أعلن نادي الزمالك، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، عدم استكمال مسابقة الدوري العام، في ظل وجود لجنة تسيير الأعمال باتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

في أول رد فعل على إهانته.. عمرو الجنايني يشكو مرتضى منصور لـ الانضباط

ردا على الانسحاب.. اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور ويؤكد: القمة في موعدها

مرتضى منصور لـ أحمد موسى: لن نستكمل الدوري في وجود عمرو الجنايني ..فيديو

الدوري في ورطة.. الزمالك يتحدى.. والاتحاد المصري يتمسك بالقمة.. وأبوظبي تكذب الجميع

الزمالك: النادي لن يخوض مباراة الأهلي غدا.. ولا نهدد اتحاد الكرة.. فيديو

ترشيحاتنا

حسام البدري يتجاهل عقوبة الجبلاية ويستدعي كهربا لمعسكر مارس

استبعاد رمضان صبحي.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك فى القمة 120

الهبوط ينتظر الزمالك.. تعرف على عقوبات الانسحاب من الدوري

تفاصيل عودة عمرو سعد لـ زوجته بعد الانفصال

أشرف زكي مهددا: «مش هنسيب حق أحمد زكي» ..فيديو

ٌاستعدنا حريتنا.. قطر تهاجم دول مجلس التعاون الخليجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams