أخبار الرياضة.. انسحاب الزمالك من الدوري.. قرارات نارية من الأهلي.. ووفاة عمرو مراد فهمي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.













أعرب النادي الأهلي، عن أسفه بسبب الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات التي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال.













علق مسئولو اتحاد الكرة على قرار مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بعدم استكمال منافسات الدورى الممتاز وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.













فجر المحلل الكروي خالد بيومي، مفاجأة بشأن عقوبات اتحاد الكرة ضد الأهلي والزمالك، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها المباراة التي أقيمت، بينهما، الخميس الماضي، بكأس السوبر المصري بالإمارات.













هنأ أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أخيه أمير مرتضى منصور، لإنجازاته مع فريق الكرة.

















أكدت تقارير وفاة عمرو مراد فهمى السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم .













تأهل نادي صن داونز إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس جنوب إفريقيا، بعد فوزه على نظيره نادي جامعة فال للتكنولوجيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.













نعى رمضان صبحي، جناح النادي الأهلي والمعار من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، قائد المنتخب الوطني الأولمبي، عمرو مراد فهمي السكرتير السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.













أعلن نادي الزمالك، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، عدم استكمال مسابقة الدوري العام، في ظل وجود لجنة تسيير الأعمال باتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.







