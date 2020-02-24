اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم فى أحداث عنف الظاهر

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتنورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر"





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وأمانة سر محمد.





وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.