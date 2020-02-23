مشاهد مؤثرة من جنازة عمرو فهمي بـ مسجد الشرطة .. صور

فقدت الرياضة المصرية، واحدًا من أهم كوادرها الشابة منذ قليل، وهو عمرو مصطفى فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عامًا.





وسيطرت حالة من الحزن على الحاضرين بصلاة الدفنة والتي كانت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.





وكان عمرو فهمي تولى منصب سكرتير عام الكاف؛ خلفًا للمغربي هشام العمراني، قبل أن يتعرض للإقالة؛ بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.



