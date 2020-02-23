مشاهد مؤثرة من جنازة عمرو فهمي بـ مسجد الشرطة .. صور

فقدت الرياضة المصرية، واحدًا من أهم كوادرها الشابة منذ قليل، وهو عمرو مصطفى فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عامًا.
وسيطرت حالة من الحزن على الحاضرين بصلاة الدفنة والتي كانت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكان عمرو فهمي تولى منصب سكرتير عام الكاف؛ خلفًا للمغربي هشام العمراني، قبل أن يتعرض للإقالة؛ بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.
وتم تعيين عمرو فهمي في منصب السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الفترة بين 2017 قبل إقالته في 2019.
جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت في وقت سابق، أن عمرو فهمي، كان ينوي الترشح لرئاسة "كاف" في الفترة المقبلة.