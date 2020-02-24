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سيارات

حسب تقارير أمريكية.. ترتيب السيارات الأكثر إعجابا للمستهلكين.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

صدرت مؤخرا أحدث ترتيبات علامات السيارات من منظمة " تقارير المستهلك" الأمريكية، والتي تقيس مدى إعجاب المستهلكين بسياراتهم والعلامات المختلفة بناء على عوامل كثيرة تشمل الثقة والتنافسية في السعر وخدمة العملاء والمزيد.


بورش قفزت من المركز الثالث للأول في الدراسة الأخيرة، وفي المركز الثاني نرى جينيسيس ثم سوبارو لإكمال الثلاثة الأوائل.. ونستمر مع مازدا و لكزس واودي وهيونداي وبي ام دبليو و كيا وميني بالترتيب لإكمال العشرة الأوائل من ضمن 33 علامة.


في ذيل القائمة نرى فيات و ميتسوبيشي وجيب… وبالنسبة للموديلات نفسها وتنصح منظمة تقارير المستهلك بـ تويوتا كورولا وافالون وسوبارو فورستر وليجاسي وتويوتا بريوس وسوبرا وكيا تيلورايد وهوندا ريدج لاين و لكزس RX و تيسلا موديل 3، حسب الفئة السعرية لكل موديل.

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