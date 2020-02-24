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فن

الأقصر للسينما الأفريقية.. تكريم فريد شوقى والاحتفاء بفرقة رضا للفنون الشعبية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية من مهرجان كان في شهر (مايو 2019) بيان صحفي ينبه ويعلن عن "مئوية فريد شوقي" لمولده في عام 1920، وشدد على أهمية فريد شوقي في تاريخ السينما المصرية وضرورة الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي الهام ، ففريد شوقي كممثل ومؤلف ومنتج ترك إرث سينمائي وتليفزيوني ومسرحي كبير حتي أصبح جزء من تكوين الفن المصري وترك صورة في عيون الاجيال المختلفة على مر العقود.


ويقيم الأقصر الإفريقي مئوية وحش الشاشة، ونشعر بالسعادة لحذو المهرجانات والفعاليات الأخرى حذو الأقصر ويتم تكريم اسمه وعروض لأفلامه وإصدار كتاب عنه لأمل الجمل وندوة بحضور أسرته والمخرج عمر عبد العزيز والفنان سمير صبري الذي قدم معه 20 فيلما سينمائيا ناجحا.



ويحتفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمرور ستون عامًا على إنشاء فرقة رضا للفنون الشعبية، تلك الفرقة التي حملت تراث الفنون الشعبية المصرية لجميع دول العالم وطافت في معظم البلاد كسفير للفن الشعبي المصري الراقي وقد ارتبطت الفرقة بمدينة الأقصر من خلال أعمالها الفنية وكانت سببًا للتغني بهذه المدينة التاريخية العظيمة فارتبط الإبداع المعاصر بالإبداع الفرعوني العريق ، وغنت الفرقة على كورنيش الأقصر وأمام معبدها (الأقصر) .. أغنية الأقصر بلدنا بلد سياح .. وكذلك في البر الغربي غنت الفرقة أغنيتها الشهيرة حتشبسوت وكانت في فيلم اجازة نص السنة والذي صور في جوانب ومعابد و نيل و شوارع و مطار الأقصر ذاكرة مرئية للمدينة صاحبة المهرجان.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى الطويل من: 

جاستون كابوريه الذى درس التاريخ في جامعة السوربون في باريس. وأثناء بحثه في تاريخ التمييز العرقي ضد إفريقيا لرسالة الماجيستير، انجذب كابوريه إلى الأفلام الوثائقية. ثم فكر في استعمال الأفلام كوسيلة لنشر المعرفة التاريخية، فالتحق بمعهد الدراسات السينمائية الفرنسي، ثم نما شغفه بالسينما لذاتها تدريجيًا. حصل على شهادته في الإنتاج السينمائي عام 1976. عاد إلى موطنه ليكون مديرًا للمركز الوطني للسينما. كان فيلمه عطية الرب ثاني فيلم روائي ينتج في تاريخ بوركينا فاسو. حازت أعماله على العديد من الجوائز الدولية، بما فيها جائزة سيزار الفرنسية.

ميمونة نداي التي تنحدر من أبوين ذوي أصول نيجيرية وسنغالية. قضت طفولتها في غينيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو. هاجرت لاحقًا إلى فرنسا لدراسة المسرح. في عام 2015 ، قامت ببطولة فيلم عين العاصفة، وهو الفيلم الذي افتتح المهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو (الفيسباكو). في مارس 2017، تم عرض فيلمها عين العاصفة في افتتاح مهرجان ديفرسيني الرابع عشر. في عام 2019، شغلت نداي منصب عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الثانية والسبعون.

سعد الشرايبي الذى درس الطب في الدار البيضاء. في السبعينيات، أصبح عضوًا في الاتحاد الوطني لأندية السينما المغربية. في عام 1976، شارك في الفيلم الجماعي رماد الزريبة. في عام 1990، صدر أول فيلم روائي طويل له يوميات حياة عادية. في عام 1998، أخرج الشرايبي ثلاثية موجهة للمرأة المغربية. تمت الثلاثية في عام 2011 بفيلم نساء في المرايا. في ديسمبر 2015 ، كان عضوًا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان مراكش السينمائي الدولي الخامس عشر.

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