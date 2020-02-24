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رياضة

باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على بوردو في الدوري الفرنسي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:07 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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إسماعيل محمود
حقق نادي باريس سان جيرمان، فوزًا صعبًا على حساب نظيره نادي بوردو، بأربعة أهداف مقابل 3، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

افتتح هوانج التسجيل لبوردو في الدقيقة الثامنة عشر، قبل أن يعادل الأوروجواياني إدينسون كافاني، النتيجة للبي إس جي في الدقيقة 25، مسجلًا هدفه ال200 مع الفريق.

وفي الدقيقة 46، أضاف البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، قبل أن يعادل بابلو النتيجة لبوردو في الدقيقة 50، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي الشوط الثاني، عاد ماركينيوس ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 63، ليسجل بعده كيليان مبابي الهدف الرابع لفريق العاصمة الباريسية في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 83، قلص باردو الفارق لبوردو بتسجيله الهدف الثالث ، لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة.

وكان إيكاردي سجل هدفًا لباريس سان جيرمان في الدقيقة 89، لكن الحكم قام بإلغائه بعد الرجوع لتقنية الفار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان للنقطة 65 في صدارة الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد نادي بوردو عند النقطة 35 في المركز الثاني عشر.
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