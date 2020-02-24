مكرم محمد أحمد: مصر آمنة وقادرة على دحر الإرهاب.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه ليس له دورا في تعيين القيادات الصحفية في المؤسسات القومية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "مفيش حد بيقولي تعالى نسمعك من باب الخبرة، واختيار القيادات الصحفية يتم بناء على العلاقات العامة وهو ما أوصل المهنة للوضع الحالي".





وأوضح مكرم محمد أحمد أنه من الوارد حدوث تغييرات في الهيئات الإعلامية والصحفية.





وأكد أن مصر بلد آمن مستقر قادر على دحر الإرهاب ومواجهة جماعة الإخوان الإرهابية.





ويحل الدكتور مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء اليوم، الأحد، ضيفًا في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى.





ويكشف مكرم محمد أحمد فى حوار خاص مع الإعلامى أحمد موسى، هل نجح المجلس الاعلى للإعلام فى ضبط المشهد الإعلامى وحماية المشاهدين؟، وكيف يواجه المجلس الأعلى للإعلام فوضى اغانى المهرجانات.



