التضامن: قدمنا هذه الحلول للسيدة المسنة بعد انتشار فيديو لها

قال الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه فور ظهور فيديو "السيدة المسنة" تحركت الوزارة وتمكنت من الوصول لأسرة السيدة وتبين أن زوجها مسن أيضا يعيش معها بالمنزل، وتبين أن السيدة المسنة أم لـ زوجة تعيش بالكويت.





وتابع العقبي خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أنه تبين أن المرافقة للسيدة المسنة هى التى قامت بنشر الفيديو،انتقاما من الأسرة.





وتابع المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي: عرضت الوزارة على أسرة السيدة المسنة توفير مرافق لها، أو نقلها وزوجها لدار مسنيين، لافتا إلى أن الفيديو من 6 أشهر .



