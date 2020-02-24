اليوم.. ندوة تعريفية بأنشطة سوق العمل الثقافية بألسن عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع دار الفاروق للاستشارات الثقافية ندوة تعريفية بأنشطة الدار ورسالتها الثقافية والتنويرية فى مجال الترجمة، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك في تمام العاشرة من صباح اليوم الإثنين بقاعة الترجمة الفورية بالكلية، صرح بذلك أ.د.علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأوضحت أن الندوة تأتي في إطار مد جسور التواصل بين الدار وبين الطلاب والخريجين من قسم اللغة الإنجليزية الفرقة الرابعة بالكلية حرصا من الدار على تقديم الدعم والتدريب والمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل بهذا المجال، على أن تحتسب هذه الندوة من ضمن ندوات التدريب الميدانى.