اليوم.. ندوة تعريفية بأنشطة سوق العمل الثقافية بألسن عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع دار الفاروق للاستشارات الثقافية ندوة تعريفية بأنشطة الدار ورسالتها الثقافية والتنويرية فى مجال الترجمة، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك في تمام العاشرة من صباح اليوم الإثنين بقاعة الترجمة الفورية بالكلية، صرح بذلك أ.د.علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



