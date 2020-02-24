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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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محافظات

مواطن يطالب محافظ قنا بالتدخل لتحديد سعر عادل للأرض الصحراوية المستصلحة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:57 ص
مواطن يطالب محافظ
مواطن يطالب محافظ قنا بالتدخل لتحديد سعر عادل للأرض
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يوسف رجب

تلقى "صدى البلد" شكوى من مواطن مقيم بقرية كرم عمران، يطالب فيها محافظ قنا، بالتدخل لحل أزمة تسعير فدان الأرض التى يزرعها منذ عام 1990 حتى الآن.


قال رمضان عطا الطحان" مقدم الشكوى" استصلحت مع والدى مساحة أرض صحراوية تبعد عن منطقة عزبة جبريل التابعة لقرية كرم عمران حوالى 3 كيلو متر، قمنا بعمل بئر اتوازى بها لرى الأرض وهو ما كلفنا مبالغ طائلة منذ عام 1990، مع دفع الرسوم المقررة لأملاك الدولة.


و أضاف الطحان، خلال الفترة الماضية تم تحرير محضر تعدى من قبل الوحدة المحلية وبعد تقديم المستندات اللازمة حكمت المحكمة بالبراءة، 

وبمجرد صدور قانون تقنين أراضى الدولة سارعنا بعمل الاجراءات اللازمة لسرعة إنهاء أوراق الأرض حتى نتملكها بشكل نهائى بعد تسديد مستحقات الدولة.


وأشار الطحان، إلى أن لجنة التقدير قدرت سعر الفدان بـ 120000 جنيه، و قدرته فى نفس المنطقة لشخص آخر بـ 80000 ألف جنيه، وفى قرة مجاورة تم تقدير سعر الفدان بـ 45000 جنيه، وهو ما يعد سعر مبالغ فيه وفوق طاقتهم مقارنة بالقرى الأخرى، فى حين أن هذه الأرض هى مصدر رزقهم الوحيد.


وطالب مقدم الشكوى، أن ينظر محافظ قنا ومسئولى الوحدة المحلية بعين الرحمة إلى شكواه رأفة بأسرة كاملة تعتمد على هذه الأرض و بذلت الغالي والنفيس من أجل استصلاحها.

 

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مواطن يطالب محافظ قنا بالتدخل لتحديد سعر عادل للأرض الصحراوية المستصلحة
مواطن يطالب محافظ قنا بالتدخل لتحديد سعر عادل للأرض الصحراوية المستصلحة
مواطن يطالب محافظ قنا بالتدخل لتحديد سعر عادل للأرض الصحراوية المستصلحة
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