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تعليم

عين شمس تنظم مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســم التعليــــم
تنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والعلمى الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى" تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من اليوم ٢٥ فبراير إلى ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة.

ويرأس المؤتمر ا.د. أسامة السيد عميد الكلية و مقرر المؤتمر ا.د. أمانى حنفى استاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.

ويلقى المؤتمر الضوء على أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية للتعليم تواكب العصر وترتبط بالإبداع والتكنولوجيا وتبادل الخبرات و التجارب الإبداعية والتكنولوجية فى مجال التعليم النوعي وغيرها الكثير.
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