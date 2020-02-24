البحث العلمي تعلن عن مسابقة للشباب في الكيمياء.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب من سن 15 إلي 20 عاما.









واوضحت الأكاديمية أن شروط ونظام المسابقة:













- يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الانجليزية الا يقل عن 1000 كلمة والا يزيد عن 2000 كلمة ) والا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔









- يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔





- الا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما والا يزيد عن 20 عاما في نهاية مارس 2020۔





- يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الالكتروني التالي: [email protected]





- آخر موعد لتلقي المقالات الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020





- سيتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس : الاصالة، صحة المعلومات ودقتها،جمال الاسلوب وسلامة اللغة۔





- تعلن أسماء الفائزين في احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020.





- جوائز تمنح جوائز ماليه للمقالات الفائزة كالتالى :





الجائزة الأولى 1500 جنيه





الجائزة الثانية 1000 جنيه





الجائزة الثالثة 500 جنيه







