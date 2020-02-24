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تعليم

البحث العلمي تعلن عن مسابقة للشباب في الكيمياء.. اعرف طريقة التقديم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب من سن 15 إلي 20 عاما.


واوضحت الأكاديمية أن شروط ونظام المسابقة: 



- يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الانجليزية الا يقل عن 1000 كلمة والا يزيد عن 2000 كلمة ) والا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔


- يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔

- الا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما والا يزيد عن 20 عاما في نهاية مارس 2020۔

- يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الالكتروني التالي: [email protected]

- آخر موعد لتلقي المقالات الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020

- سيتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس : الاصالة، صحة المعلومات ودقتها،جمال الاسلوب وسلامة اللغة۔

- تعلن أسماء الفائزين في احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020. 

- جوائز تمنح جوائز ماليه للمقالات الفائزة كالتالى :

الجائزة الأولى 1500 جنيه

الجائزة الثانية 1000 جنيه

الجائزة الثالثة 500 جنيه

 

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