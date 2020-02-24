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رياضة

الفيفا يزور اتحاد الكرة لمناقشة اللائحة الجديدة ونظام الانتخابات.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:05 ص
هانى حتحوت
هانى حتحوت
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قسم الرياضة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيصل القاهرة، اليوم الإثنين، في زيارة للاتحاد المصري تستهدف استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد ، والتي يأتي وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، إن وفد الاتحاد الدولي في زيارته لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، سيتطرق إلى مناقشة النظام الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وأوضح هانى حتحوت، إن وفد الفيفا، قد زار مصر، أواخر شهر أكتوبر الماضى، وكان الشارع الرياضى المصري بسبب مباراة القمة، وعدم إقامتها فى موعدها، والآن سيصل وفد الفيفا ، وسيجد الأزمة مشتعلة مرة أخرى.

وأشاد هانى حتحوت، بقرار اتحاد المصري المصري، بإقامة القمة فى موعدها، رغم حالة الإرهاق التى سيصاب بها لاعبي الفريقين قبل المعترك الأفريقي.
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