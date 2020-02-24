إعلامي عن مباراة السوبر: ما حدث أشبه بالسيرك السيئ.. وصورة مسيئة لسمعة مصر

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن ما حدث في مباراة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي، في أبوظبي بالإمارات، صورة لا يمكن أن نتخيلها في الرغبة في العبث بسمعة مصر ، مشيرا إلى أن ما حدث وما شوهد على الشاشات هي صورة مسيئة لسمعة مصر.





وأضاف عبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أنه للأسف أضاع هؤلاء اللاعبين كل المشهد الجميل الذي رسمته دولة الإمارات العربية المتحدة، في التنظيم الجيد والصورة المضيئة لأحد بطولات الكرة المصرية وكذلك الجمهور المصري والعربي الذي حرص على حضور المباراة.





وأكد عبدالحميد، أن الأحداث التي أعقبت المباراة كانت شبيهة بالسيرك السيئ، إن جاز التعبير، لافتا إلى أن هذه المشاهد هي نتيجة لحالة الاحتقان داخل المجتمع الكروي في ساحات التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية.





وشدد على أن هذه المشاهد لم نكن لنراها لولا حالة الشحن في تلك البرامج الرياضية، إلا القليل، ومن بعض الحسابات على السوشيال ميديا.