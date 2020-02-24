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مكرم محمد أحمد: السادات روى لي القصة الكاملة لـ رحلته للقدس.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:53 ص
السادات
السادات
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لم يحدث تنسيق مع وزير الدولة للإعلام.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عملية إدارة الإعلام ليس مباراة فردية ولكنها جماعية، وكل منا يؤدي دوره وعليه جانب من المهمة ولا يمكن أن يلغي أحدا دورا الأخر أو يكون بديلا عنه.

وتابع أنه لا ينبغي أن تكون السلطة التنفيذية وحدها هي من تعطي الأوامر والنصائح وترسم الطريق، موضحا أن  وزير الدولة للإعلام باعتباره ممثل السلطة التنفيذية ليس مخول له أن يكون الحكم الأوحد.

وكشف رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، عن علاقة الصحفي بالسلطة قائلا: "علاقة الصحفي بالقيادة السياسية مبنية على الإحترام المتبادل".

وأشار الكاتب الصحفي إلى أنه الزعيم الراحل أنور السادات روى له تفاصيل القصة الكاملة لـ رحلته للقدس، موضحا: "أن تميز الصحفي يجعله مصدر ثقة فى كل تعاملاته".


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