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مرأة

زي الأميرات.. بسمة بوسيل تتألق بالقفطان المغربي.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:13 ص
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
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رضوى حسام
نشرت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت بسمة بوسيل مرتدية قفطانا مغربيا باللون الأبيض المرصع بالاحجار والتطريز الذهبي، مع حزام ذهبي كبير على الخصر لتكتمل اناقة اطلالتها.

واعتمدت بسمة بوسيل على ميك اب جرئ باللون البني مما برز جمال ملامحها، واختارت بسمة ارتداء بعض قطع الاكسسوار المناسبة لإطلالتها الأنيقة

يذكر أن بسمة بوسيل قد أثارت الجدل فى الفترة الاخيرة بسبب مظهرها فى فيديو يجمعها بزوجها، وعلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين من عمليات التجميل التى فعلتها مما جعل مظهرها يتحول للأسوأ، ولم ترد "بوسيل" على الهجوم الذى تعرضت له

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