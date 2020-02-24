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بعد أزمة بيع شقة أحمد زكي.. هاني مهنا يطالب بتشريع قانون لحماية مقتنيات الفنانين والمبدعين.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:00 ص
الفنان الراحل أحمد
الفنان الراحل أحمد زكي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الموسيقار هاني مهنا، إن بدايته مع الفنان الراحل أحمد زكي منذ السبعينات، مؤكدا أنه غير راض على ما رأه بخصوص بيع شقته التي تحتوي على وثائقه وملابسه وهذا تسبب له في ألم كبير، قائلا «بجد حرام».

وأضاف «هاني مهنا» خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» المذاع على التلفزيون المصري، أنه في السبعينيات عرض منزل أم كلثوم للبيع بعد وفاتها، والمشتري وعد بأنه سيقيم متحف خاص لكوكب الشرق، وما حدث العكس ولم يقام المتحف.

وطالب «هاني مهنا» بتشريع قانون لحماية مقتنيات الفنانين الكبار ذو قيمة والكتاب والشعراء، ويمنع بيع الأثر إلا بعد الرجوع إلى الدولة.

وأوضح «هاني مهنا» أنه لابد من الحفاظ على الهوية المصرية وليس الفنان، لذالك الدولة لابد تحافظ على هذا التراث من خلال تشريع من قبل البرلمان الخاصة مع مقتنيات الفنانين والمبدعين.

من جانبه أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سيقاضي شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته، بعدما قام الأخير ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.

وقال «أشرف زكي»، إن الشقة كانت تحوى عددا كبيرا من الرسائل الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، والعديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بـ فيلم أيام السادات.

ووجه «أشرف زكي» سؤالًا على الهواء لـمحامي شقيق هيثم أحمد زكي، «هل العزاء الذي أقيم لهيثم أحمد زكي أخوه هو اللي دفع ثمنه يا استاذ بلال؟ ولكن الحاجة جتلكم على الجاهز واخذوها، ولكن إحنا مش هنسيب حق أحمد زكي».

وطالب «أشرف زكي»، بوضع مقتنيات الفنان أحمد زكي في متحف خاص به: "الأستاذ بلال جه يمثل علينا احنا بتوع التمثيل انه حزين وياخد العزاء وفي الاخر جاء لنا علشان يعمل بزنس ولكن البزنس ده مش على حساب مصر، وانت مكنتش عارف تطلع شهادة الوفاة".

وشدد أشرف زكي، على أن النقابة ستدخل لاستعادة وثائق ومستندات المتعلقة بالفنان الراحل أحمد زكي، ولا يثق في أحد، موكدا أنه سيتواصل مع شقيق هيثم أحمد زكي ليطلعه بكل ما يحدث الآن.

من جانبه وعد النائب فرج عامر انه سيتبنى اقتراحا بقانون يجعل من ميراث الفنانين الكبار أثرا.
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