بعد أزمة بيع شقة أحمد زكي.. هاني مهنا يطالب بتشريع قانون لحماية مقتنيات الفنانين والمبدعين.. فيديو

قال الموسيقار هاني مهنا، إن بدايته مع الفنان الراحل أحمد زكي منذ السبعينات، مؤكدا أنه غير راض على ما رأه بخصوص بيع شقته التي تحتوي على وثائقه وملابسه وهذا تسبب له في ألم كبير، قائلا «بجد حرام».





وأضاف «هاني مهنا» خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» المذاع على التلفزيون المصري، أنه في السبعينيات عرض منزل أم كلثوم للبيع بعد وفاتها، والمشتري وعد بأنه سيقيم متحف خاص لكوكب الشرق، وما حدث العكس ولم يقام المتحف.





وطالب «هاني مهنا» بتشريع قانون لحماية مقتنيات الفنانين الكبار ذو قيمة والكتاب والشعراء، ويمنع بيع الأثر إلا بعد الرجوع إلى الدولة.





وأوضح «هاني مهنا» أنه لابد من الحفاظ على الهوية المصرية وليس الفنان، لذالك الدولة لابد تحافظ على هذا التراث من خلال تشريع من قبل البرلمان الخاصة مع مقتنيات الفنانين والمبدعين.





من جانبه أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سيقاضي شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته، بعدما قام الأخير ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.





وقال «أشرف زكي»، إن الشقة كانت تحوى عددا كبيرا من الرسائل الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، والعديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بـ فيلم أيام السادات.



