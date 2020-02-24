لحظة نقل أهالي حكر السكاكيني للشقق الجديدة بالمحروسة.. شاهد





وتجرى الآن أعمال المرحلة الثانية لإزالة منطقة حكر السكاكيني بحي الشرابية فى إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات حيث سيتم نقل قاطنيها تباعًا إلى مساكن المحروسة (1) و (2) .





وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر .





وتستعد المساكن الجديدة لاستقبالهم بالأثاث الكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية .



