سها جندي تبحث مع وفد النيباد استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للتكيف مع تغير المناخ

بحثت السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، أمس الأحد، مع وفد من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد) وكذا مدير المكتب القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للتكيف مع تغير المناخ.





كما تناول اللقاء جهود الشراكة التي تجمع الحكومة المصرية بكل من الوكالة الأفريقية وبرنامج الغذاء العالمي، حيث تم تنظيم ورشة عمل بالأقصر؛ لتعزيز جهود التكيف مع ظاهرة تغير المناخ بالقطاع الزراعي، ودعم العاملين في مجال التنمية الزراعية، ودعم المرأة في المناطق الريفية.





وناقش الجانبان مساعي مصر استضافة مركز التميز الأفريقي للتكيف مع تغير المناخ، والتي تأتي في إطار تعزيز جهود التكامل بين الدول الأفريقية في هذا المجال عبر التركيز على برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وقصص النجاح.





وفي هذا السياق، أعربت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، عن استعداد مصر تبادل الرؤى والأفكار مع الدول الأفريقية من واقع الخبرات المصرية وقصص النجاح التي تحققت في مصر، على غرار جهود مواجهة ظاهرة تآكل الشواطئ بالإسكندرية، وكذا تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة.



