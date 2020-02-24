مكرم محمد أحمد: لابد من توافر مساحة لحرية الرأي والتعبير

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لم يحدث تنسيق مع وزير الدولة للإعلام.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عملية إدارة الإعلام ليس مباراة فردية ولكنها جماعية، وكل منا يؤدي دوره وعليه جانب من المهمة ولا يمكن أن يلغي أحدا دورا الأخر أو يكون بديلا عنه.





وتابع أنه لا ينبغي أن تكون السلطة التنفيذية وحدها هي من تعطي الأوامر والنصائح وترسم الطريق، موضحا أن وزير الدولة للإعلام باعتباره ممثل السلطة التنفيذية ليس مخول له أن يكون الحكم الأوحد.





وأشار إلى أنه يجب أن يتوفر قدر من حرية الرأى والتعبير، موضحا:"عند الحديث عن الصحافة لابد من وجود حرية تتسع لقول الرأي".





وأكمل:"كل الصحفيين المصريين يعرفوا جيدا قيمة الدولة ويعرفون مايقولون دون إحداث مشاكل، لافتا إلى أنه تم منع مقال له من النشر بجريدة الأهرام.