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ثقافة

مسئولة باليونسكو: القاهرة التاريخية من عجائب الإنسانية.. وتراثها لا يعوض

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي

قالت تاتيان فيليجاس زامورا، مسئول البرامج الثقافية بالمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، إن التراث الثقافي للقاهرة كي يستمر يجب علينا تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في هذه المناطق.


تصريحات زامورا جاءت بمناسبة مرور الذكري 40 لوضع القاهرة التاريخية علي قائمة التراث العالمي في اليونسكو، حيث أكدت أن خسارة هذا التراث هي كذلك خسارة للحضارة الإنسانية كلها.


وقالت أن القاهرة مميزة بمعالمها المهمة والتي تبين الثروة المعمارية للمدينة،ليس فقط كعاصمة للعالم الإسلامي، لكن كإحدي عجائب التجارب العمرانية للإنسان،وهي ذات أهمية تاريخية واثرية وعمرانية،و الجانب المادي وغير المادي للمدينة ومعالمها ومعمارها المحلي وموقعها،كلها من مفردات ثروتها وابداعها.


وتابعت:آثار الفسطاط كانت النواة الفاطمية لقاهرة العصور الوسطى،حيث أن القلعة وقصور المماليك المحيطة بها من مفردات الكنز العمراني المتميز لها، كذلك الأضرحة والبازارات،وجميعها أوحت للفنانين المعاصرين الذين أبرزوا مواهبهم في أكثر معالمها شهرة وهو شارع المعز.

واضافت:عندما تسير في المدينة بشوارعها ومنازلها القديمة التي كانت مكانا للتجمعات البشرية من العصور الوسطى، وتري مشهد المآذن وتداخل الأصوات مع الأذان ورائحة التوابل،كل هذه المشاهد تنقلك للماضي السحيق وكأنها آلة زمن.

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