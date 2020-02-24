فرج عامر: أحب أغاني المهرجانات ولا أقبل الكلام الجنسي المباشر.. فيديو

قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: أحب أغاني المهرجانات ولا أقبل الكلام الجنسي المباشر.





وأضاف «فرج عامر» خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» المذاع على التلفزيون المصري، أنه مؤمن بالابداع والتطور ويحب الموسيقى جدا وليس لديه اي اعتراض على اغاني المهرجانات ولكن المقبول بها التي لا تحتوي على اي كلام خارج.





وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الألفاظ والإيحاءات الجنسية في الأغاني غير مقبولة نهائيا، ولابد من مواجهتها، لافتا إلى أنه لابد من مواقف جاد وحاسم.





ونوه إلى أنه تقدم من قبل ببلاغ في 2017 ضد شبان من الاسكندرية قدموا أغنية تدعو إلى الفجور والدعارة، وطالب بتدخل النائب العام وحصلوا على عقوبة عامين سجن وكفالة مالية.





وشدد «فرج عامر» على أنه لابد من معاقبة كل من يقدم أغاني تحتوي على الكلام الجنسي والإيحاءات، مؤكدا أنه ليس ضد حرية الإبداع والابتكار، ولكنه ضد اي خروج عن الفن المبدع، او خدش الحياء او فعل العمل الفاضح .





وأشار «فرج عامر» إلى أنه تقدم بتعديل قانون تغليظ عقوبة الفعل الفاضح لأنها ضعيفة وهي 300 جنيه فقط، لتصل العقوبة الحبس وجوبي من سنة إلى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، مؤكدا أن الأغنية لها تأثير كبير جدا في المجتمع.