AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تربية حلوان تنظم مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم.. الأربعاء

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تنظم كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم ويرأس المؤتمر الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويقدم المؤتمر أفكارا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب  التكنولوجيا، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي في التعليم، و يلقى الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، كما يهدف المؤتمر إلى عرض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم وبناء الوعي بثقافة التقويم كمدخل لجودة التعليم والتمكين الرقمى فى دعم فئات المتعلمين. 

وتدور محاور المؤتمر إلى التداخل بين اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، البيئات الداعمة له في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على المتعلم، التطبيقات الذكية لاقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى.

وتقام على هامش المؤتمر ورش عمل يحاضر فيها نخبة من رموز العلم والتكنولوجيا والنشر فى مصر والعالم العربي، وترسل كافة المراسلات البحثية على:


وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة التاسعة يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 ويستمر حتى الخميس  27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم فى مؤتمر بكلية التربية جامعة حلوان

أهداف مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم بجامعة حلوان

تربية حلوان تنظم مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم 26 فبراير

جودة الحياة.. مؤتمر لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان أبريل المقبل

تربية حلوان تنظم مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم 26 فبراير

اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم.. مؤتمر بـ تربية حلوان 26 فبراير

ترشيحاتنا

أقوى من المسكنات.. نوع خارق من الزيوت

صديق للشيطان.. شاب ينهي حياة أمه ويقطعها إربًا

سعر غير متوقع لفستان زوجة تامر حسني في لندن.. شاهد

نوم على شوك وحرمان من الطعام.. أب وأم يتلذذان بتعذيب طفلهما.. صور

قادم من إيران .. البحرين تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار

بملابس عصرية.. طليقة ماجد المصرى تتحدى البرد بهذه الإطلالة

شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور