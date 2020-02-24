يعقوب السعدي لـ أحمد موسى: نفتخر بوجود من هم مثلك فى المنطقة..والإعلامي يطالب جماهير الأهلي بنسيان مباراة السوبر أمام الزمالك

تناول الإعلامى احمد موسى، العديد من القضايا الهامة والشائكة خلال تقديمه حلقة يوم الاحد من برنامج "على مسئوليتى"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:





عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، فيديو يرصد لحظة تأدية رجل الصناعة محمد أبوالعينين، اليمين الدستورية بمجلس النواب.





قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إن اللجنة حصلت على نسخة من فيديوهات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك من "الفار".









قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه بدأ فى جمع التوقيعات لعزل رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني.





قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه بدأ في جمع التوقيعات لعزل رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني.





نفي الإعلامى يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، إرسال لقطات أو شرائط فيديو لـ لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، لاتخاذ العقوبات اللازمة على لاعبي الأهلي والزمالك.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة السوبر التى تغلب فيها الزمالك على الأهلى، ليست مقياس للحكم على مستوى المارد الاحمر.









قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إنه ليس هناك تنسيق بين وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل ولايستطيع أحد ان يلغي دور الآخر.





نفي الإعلامى يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، إرسال لقطات أو شرائط فيديو لـ لجنة الانضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم، لاتخاذ العقوبات اللازمة على لاعبي الأهلي والزمالك.



