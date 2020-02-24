عبد البصير: المتحف المصري الكبير مشروع القرن.. واهتمام الدولة بالآثار غير مسبوق

قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالآثار بشكل غير مسبوق، مشيرا إلي أنه وفي هذا الصدد خصصت لوزارة السياحة والآثار أكثر من مليار جنيه مصري لاستكمال المشروعات الكبرى في الآثار المصرية.





وتابع قائلا: "هذه المشروعات كانت قد توقفت نتيجة نقص موارد الوزارة المالية، ويكفي زيارة الرئيس السيسي لمشروع المتحف المصري الكبير، وهو مشروع القرن وهدية مصر للعالم، والذي شرفت بالإشراف عليه لمدة ثلاثة أعوام".





وقال: "الرئيس يقوم بمتابعة مستمرة لكل مشروعات الآثار الحالية والمستقبلية ،مما يؤكد على مدى الحس الحضاري الذي يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسي،واهتمامه بالآثار بشكل غير مسبوق".





وأضاف: "دراسة علم الآثار والحضارات القديمة مفيدة جدًا من الناحية العلمية في دراسة الماضي ومعرفة كيف كانت الحياة قديمًا،كما أن علم الآثار مهم في استشراف المستقبل ومعرفة ما قد يحدث فيه".



