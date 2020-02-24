AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عبد البصير: المتحف المصري الكبير مشروع القرن.. واهتمام الدولة بالآثار غير مسبوق

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالآثار بشكل غير مسبوق، مشيرا إلي أنه وفي هذا الصدد خصصت لوزارة السياحة والآثار أكثر من مليار جنيه مصري لاستكمال المشروعات الكبرى في الآثار المصرية.

وتابع قائلا: "هذه المشروعات كانت قد توقفت نتيجة نقص موارد الوزارة المالية، ويكفي زيارة الرئيس السيسي لمشروع المتحف المصري الكبير، وهو مشروع القرن وهدية مصر للعالم، والذي شرفت بالإشراف عليه لمدة ثلاثة أعوام".

وقال: "الرئيس يقوم بمتابعة مستمرة لكل مشروعات الآثار الحالية والمستقبلية ،مما يؤكد على مدى الحس الحضاري الذي يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسي،واهتمامه بالآثار بشكل غير مسبوق". 

وأضاف: "دراسة علم الآثار والحضارات القديمة مفيدة جدًا من الناحية العلمية في دراسة الماضي ومعرفة كيف كانت الحياة قديمًا،كما أن علم الآثار مهم في استشراف المستقبل ومعرفة ما قد يحدث فيه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين السياحة والآثار

حواس: المتحف الكبير سيحدث نقلة عالمية للسياحة المصرية.. وعلينا جميعا أن نفخر به.. صور

برلماني يطالب بدعوة رؤساء دول العالم لزيارة المتحف المصري الكبير خلال أفتتاحة لهذا السبب

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير.. برلمانيون: حدث عالمي ضخم و لا يوجد دوله تمتلك حضارة و تراث كمصر.. ومطالب بوضع ملف السياحة على طاولة الرئيس

ترشيحاتنا

بعد وقف "مصر اليوم".. توفيق عكاشة يظهر لـ جمهوره بالجلباب فى برنامج جديد

مرتضى منصور: الجنايني عاقب شيكابالا ولم يرى ثنائي الأهلي

تفاصيل بيع ميراث الفنان الراحل أحمد زكى.. فيديو

الأهلي: حرمان كهربا من اللعب انتقامي.. وعقوبة شيكابالا «تفصيل»

مقتل ملاكم كيك بوكس شهير طعنا على يد عصابة مسلحة

بلطجية يسحلون متسولا أمام مطعم وجبات سريعة شهير.. شاهد ماذا حدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams