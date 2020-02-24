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فن

وداعا يا صديقي.. أحمد فهمي ينعي وفاة عمرو فهمي.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:01 ص
أحمد فهمي
أحمد فهمي
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مصطفى كرم
نعي الفنان احمد فهمي وفاة عمرو فهمي السكرتير العام للإتحاد الأفريقي لكرة القدم الافريقي السابق الذي وافته المنية مساء أمس الأحد.

ونشر أحمد فهمي صورة لـ عمرو فهمي وعلق عليها قائلا: "وداعا يا صديقي".

وانهالت الجمهور بالدعاء والترحم على عمرو فهمي وجاءت بين: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة" و "ربنا يرحمة ويصبر أهله" و "صدمة للكل الله يرحمة".

وتوفي عمرو فهمي صاحب الـ37 عاما، عصر أمس الأحد في القاهرة، بعد صراع قصير مع المرض.

وتقدم الكاف في بيان رسمي، بأصدق التعازي لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته.

وجاء في البيان: "تلقينا خبر الوفاة الصادم بمشاعر وحزن عميق.. لحظات صعبة، رحم الله روحه".

وتم تعيين عمرو فهمي في منصب السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الفترة بين 2017 قبل إقالته في 2019
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