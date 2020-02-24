وزير الخارجية الإيراني: أقسم بالله أنني لست مصابا بكورونا.. شاهد

ظهر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهو يمازح الصحفيين، حيث أكد على عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد ، والذي بدأ في الانتشار بإيران منذ الأربعاء الماضي.





وقال ظريف إلى الصحفيين، قبل استقباله نظيره النمساوي، الكساندر شالنبرج: "أقسم بالله أنني لست مصابا بفيروس كورون ا".





وأصيب مسؤولا في إحدى بلديات العاصمة الإيرانية طهران بالفيروس ، بالإضافة إلى مرشحين اثنين فازا بالانتخابات البرلمانية، بحسب ما أكدت تقارير صحفية إيرانية.





وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أعلن عن إلغاء مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.





وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 8 أشخاص وإصابة العشرات في إيران ليضاف إلى الأعداد الكبيرة حول العالم.



