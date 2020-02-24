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ثقافة

يرجع إلى القرن الخامس عشر الميلادي.. حمام ثابت في أسيوط أحد المنشآت الأثرية المهمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف الدكتور أحمد سليمان عبد العال مدير عام مناطق مصر الوسطي للآثار الإسلامية والقبطية حكاية أحد المنشآت الأثرية المهمة في أسيوط،والمسجلة رسميًا في عداد الآثار،وهذه المنشأة هي حمام ثابت.

وقال سليمان:إن الحمام يقع في منطقة القيسارية غرب مدينة أسيوط، وتطل واجهته الرئيسية على شارع محمد محمود باشا بطول 12.75م ويقع المدخل في جنوبها وإلى جواره ثلاثة حوانيت.

والمدخل مستطيل 1.30م × أتساع 2م أرتفاع يتوجه عقد نصف دائري ندخل منه إلى المسلخ، وهو عبارة عن مساحة مربعة الشكل تقريبا أبعادها 8م × 7.50م تتوسطها فسقية حجرية ترتفع عن سطح الأرض بحوالب1.50م كسيت الفسقية بألواح من الرخام الملون وبوسطها إصيص من الحجرية ثقب تخرج منه الماء .

وبأركان الفسقية أربعة أعمدة من الجرانيت تحمل سقف الشخشيخة التي تشتمل على نوافذ الإضاءة والتهوية , هذا ويشتمل المسلخ على جوانب لخلع الملابس وحفظ أمانات الأهالي ومكتب لجلوس صاحب الحمام هذا وتحيط بالفسقية أرضية من الرخام الملون بأشكال هندسية .
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 ‏ومن المسلخ ندخل إلى بيت أول وهو مساحة مستطيلة يغطيها قبو نصف دائري به فتحات مغطاة بالزجاج لتسمح بمرور الاضائة دون الهواء وهذا المكان مخصص لجلوس المستحم فيه بعد الإستحمام حتى لا يخرج للهواء مباشرة.

أما بيت الحرارة يتكون من مساحة مربعة تغطيها قبة ضحلة مقاما على حنايا ركنية، ويفتح هذه المساحة إيوانين و مغطسين وثلاث خلوات و هذه الخلوات مغطاة بقبو نصف دائري به فتحات مغشاة بالزجاج و الحوض مفشى بالرخام ويعلوة حنفية للمياه الساخنة.

ويوجد بالحمام مغطسان الأول في الجهة الشرقية والأخر بالجهة الغربية من بيت الحرارة كل منهما مساحة مستطيلة أبعادها 3.50 م × 2.50م وبه حوض مربع ويغطي كل مغطس بقبو نصف دائري به فتحات مغشاة بالزجاج، و يشتمل الحمام على ثلاثة خلاوى خاصة بالتنظيف.

وقال عبد العال أن تاريخ الحمام،يرجع إلى القرن الخامس عشر الميلادي اعتمادًا على تشابه فسيفساء أرضيته مع حمامي بشتاك والسروجية،إلا أنني أرجح أن الحمام يعود إلى نفس بناء مجموعة المساجد والوكالات بشارع القيسارية  وهي في العصر العثماني.
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