AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمادة صدقي يكشف تفاصيل أزمته في الهلال السوداني قبل قيادة سموحة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:30 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
Advertisements
ريهام بكير
أكد حمادة صدقي  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه اتخذ قرارا بالرحيل عن نادي الهلال السوداني عقب مواجهة النجم الساحلي. 

وقال صدقي في لقاء خاص لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "وافقت على تدريب سموحة  لعدة اعتبارات أهمها تكرار نتائجي السابقة مع الفريق والتجهيز للموسم الجديد

وتابع: كنت أمتلك حماسا كبيرًا مع الهلال لكني قررت الرحيل نهائيًا بعد مباراة النجم الساحلي وتعرضت للعديد من العراقيل ونقص طموح الإدارة أدت لقراري بالرحيل

وأتم: رئيس الهلال فرض لاعبين ومدرب عام علي وهو ما رفضته ، وتم إغلاق صفحة الهلال تمامًا، والإعلام في السودان وقف بجانبي في تلك الأزمة ، مشيرا إلى ان بعض الفرق والمدربين يتأثرون بالسوشيال ميديا ، ولا يهمني سوى النجاح في عملي مهما كان اسم الفريق الذي أدربه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر تواصل معه.. هل يتخلى حمادة صدقي عن الهلال السوداني ويتولى تدريب سموحة

الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بالهروب ويقرر إقالته.. تفاصيل

رسميا.. الفاتح النقر مديرا فنيا لـ الهلال السوداني بعد رحيل حمادة صدقي

الأهلي في دائرة الاتهام.. هل يقف الأحمر وراء رحيل حمادة صدقي عن الهلال السوداني

حمادة صدقي يكشف الحقيقة: لم أهرب من الهلال.. أنا مش صغير.. فيديو

حمادة صدقي يتنحى عن تدريب الهلال.. الأهلي فى دائرة الاتهام والجبلاية تترقب.. القصة كاملة

ترشيحاتنا

محمد فضل: بيان الأهلي خطأ ورئيس نادي الزمالك يستحق العقاب

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا وأحد فنادق الإسكندرية

اجمل دعاء للميت مكتوب قبل أذان الفجر يخفف عنه عذاب القبر ويبدله الجنة

طارق يحيى يعلق على عقوبات السوبر وإصرار اللجنة الخماسية على إقامة القمة

أخبار الفن.. أشرف زكي يقاضي شقيق هيثم أحمد زكي.. عمرو سعد يعود لزوجته بعد الانفصال

غفلنى ولم يحترمنى.. ناصر البرنس: محمد رمضان اقتحم مكان عملي.. ومنتجه قال لى ما تتكلمشى علشان ما تزعلشى مني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين