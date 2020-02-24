حمادة صدقي يكشف تفاصيل أزمته في الهلال السوداني قبل قيادة سموحة

أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه اتخذ قرارا بالرحيل عن نادي الهلال السوداني عقب مواجهة النجم الساحلي.
وقال صدقي في لقاء خاص لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "وافقت على تدريب سموحة لعدة اعتبارات أهمها تكرار نتائجي السابقة مع الفريق والتجهيز للموسم الجديد
وتابع: كنت أمتلك حماسا كبيرًا مع الهلال لكني قررت الرحيل نهائيًا بعد مباراة النجم الساحلي وتعرضت للعديد من العراقيل ونقص طموح الإدارة أدت لقراري بالرحيل
وأتم: رئيس الهلال فرض لاعبين ومدرب عام علي وهو ما رفضته ، وتم إغلاق صفحة الهلال تمامًا، والإعلام في السودان وقف بجانبي في تلك الأزمة ، مشيرا إلى ان بعض الفرق والمدربين يتأثرون بالسوشيال ميديا ، ولا يهمني سوى النجاح في عملي مهما كان اسم الفريق الذي أدربه.