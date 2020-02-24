حمادة صدقي يكشف تفاصيل أزمته في الهلال السوداني قبل قيادة سموحة

بعض الفرق والمدربين يتأثرون بالسوشيال ميديا ، ولا يهمني سوى النجاح في عملي مهما كان اسم الفريق الذي أدربه.

فرض لاعبين ومدرب عام علي وهو ما رفضته ، وتم إغلاق صفحة الهلال تمامًا، والإعلام في السودان وقف بجانبي في تلك الأزمة ، مشيرا إلى ان