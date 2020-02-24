على الملأ وفي نصف الشارع.. زوج يحرق أطفاله وزوجته وينتحر

في عز النهار وأمام أعين الناس بالشارع اشعل زوج النيران في زوجته وأطفاله الثلاثة وبعد ان تفحمت جثامينهم تخلص الزوج من حياته هو أيضًا بالانتحار، لتنتهي حياة أسرة بأكملها بشكل مأساوي.





على مر سنوات ومنذ أن تزوج لاعب الرجبي الاسترالي السابق "روان تشارلز باكستر" وتعاني زوجته "هانا كلارك" من الضرب والاعتداءات الجسدية والجنسية، مما يضطرها ذلك للفرار إلى بيت والدها.





وإلى جانب الفرار من ذاك الجحيم لجأت "كلارك" للقضاء لمنع التعرض لها، وسارت في طريق الطلاق، كل هذا جعل "تشارلز" في حالة من الجنون وزادت لديه رغبته في الانتقام منها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.





ترصد الزوج لزوجته وانتظر خروجها مع أطفالهم من المنزل، وفي أثناء توجهم لركوب السيارة ظهر "تشارلز" وأغرقهم بالبنزين وهم داخل السيارة وأشعل فيهم النيران، حاولت الأم أن تنقذ الأطفال ولكن فشلت محاولاتها واحترق الـ4 وانفجرت السيارة.





بينما خرج الجيران على صوت الإنفجار للحاق بالأطفال والام ، لكن منعم "تشارلز" وأخرج سكين من سترته وطعن نفسه حتى الموت، ليتوفى الجميع بما فيهم الاطفال الـ 3 الذين تتراوح أعمارهم من 3 لـ 6 سنوات.