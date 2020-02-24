AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

على الملأ وفي نصف الشارع.. زوج يحرق أطفاله وزوجته وينتحر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:05 ص
لاعب الرجبي مع زوجته
لاعب الرجبي مع زوجته وأطفاله
Advertisements
نهى حمدي
في عز النهار وأمام أعين الناس بالشارع  اشعل زوج النيران في  زوجته وأطفاله الثلاثة وبعد ان تفحمت جثامينهم تخلص الزوج من حياته هو أيضًا بالانتحار، لتنتهي حياة أسرة بأكملها بشكل مأساوي. 

على مر سنوات ومنذ أن تزوج لاعب الرجبي الاسترالي السابق "روان تشارلز باكستر" وتعاني زوجته "هانا كلارك" من الضرب والاعتداءات الجسدية والجنسية، مما يضطرها ذلك للفرار إلى بيت والدها.

وإلى جانب الفرار من ذاك الجحيم لجأت "كلارك" للقضاء لمنع التعرض لها، وسارت في طريق الطلاق، كل هذا جعل "تشارلز" في حالة من الجنون وزادت لديه رغبته في الانتقام منها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

ترصد الزوج لزوجته وانتظر خروجها مع أطفالهم من المنزل، وفي أثناء توجهم لركوب السيارة ظهر "تشارلز" وأغرقهم بالبنزين وهم داخل السيارة وأشعل فيهم النيران، حاولت الأم أن تنقذ الأطفال ولكن فشلت محاولاتها واحترق الـ4 وانفجرت السيارة.

بينما خرج الجيران على صوت الإنفجار للحاق بالأطفال والام ، لكن منعم "تشارلز" وأخرج سكين من سترته وطعن نفسه حتى الموت، ليتوفى الجميع بما فيهم الاطفال الـ 3 الذين تتراوح أعمارهم من 3 لـ 6 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوج مجنون يحاول إشعال النيران في زوجته والسبب غريب

حصاد 2019 | حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة الأبرز.. جرائم العلاقات غير الشرعية والاغتصاب

معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور

بعد مصرع 3 أطفال بداخلها.. أول فيديو من داخل شقة المقطم المتفحمة

زوجة صالحة وأخلاق حميدة.. طريقة تكوين أسرة سعيدة على طريقة بيبي عنخ.. صور

انتحار يوم الفلانتين .. الخيانة الزوجية وراء إشعال عامل النيران فى نفسه بطنطا.. المحامي العام يفتح تحقيقا فى الواقعة لسماع أقوال شهود العيان والزوجة.. والجيران: كان دمث الخلق.. صور

ترشيحاتنا

سرطان المخ.. رمضان صبحي يعزي أسرة عمرو فهمي

على الملأ وفي نصف الشارع.. زوج يحرق أطفاله وزوجته وينتحر

الهبوط ينتظر الزمالك.. تعرف على عقوبات الانسحاب من الدوري

من البانيو.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا وأحد فنادق الإسكندرية

لأول مرة.. الأهلي والزمالك "إيد واحدة" بسبب عمرو الجنايني .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين