بسنت شوقي تكشف لـ صدى البلد تحضيراتها لدورها في فيلم بعلم الوصول





قالت بسنت في تصريح لـ "صدى البلد: "أقدم شخصية فتاة تدعى منى، وهي جارة وصديقة هالة التي تجسدها بسمة، ومنى من الطبقة البسيطة لديها أحلام وطموحات مثل أي فتاة تتمنى الزواج والعيش في قصة حب، لكن ظروفها لا تساعدها، وعكس هذه الاحلام، ونرى من خلال الفيلم كيف تتعامل مع هذه المشكلات، وهي شخصية متفائلة ولطيفة ليست من النوع الكئيب لكننا نرى تطور الشخصية وكيفية تعاملها مع الظروف الخارجة عن إرادتها".





وكشفت بسنت، تحضيراتها للشخصية التي تقدمها حيث قالت :"أنا دائمًا التحق بورش تمثيل، بجانب أن هشام قام بعمل بروفات كثيرة جدا لمدة ما يقرب من شهرين متواصلين، وأنا وبسمة كنا نتقابل سويا، وبسمة تتقابل مع سرحان بمفرده".





بينما تابعت :"الكل كان يلتقي ببعضه الآخر بشكل متكرر لكي يخلق روح بيننا، هشام كان مهتم أن تكون هناك كيمياء بين كل الممثلين، وأن نشعر بالترابط بيننا في الفيلم، وأن نكون مدركين كل لفظ في السكربت لأنه حقيقي ونابع منه.





تشارك الفنانة بسنت شوقي، في فيلم "بعلم الوصول" مع الفنانة بسمة، ومن المنتظر عرض الفليم في دور السينما خلال الايام القليلة المقبلة.