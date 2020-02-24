ضربات موجعة لتركيا في ليبيا.. وكورونا مستمر في حصد الأرواح حول العالم.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المحلي الإماراتي، والاقليمي والدولي، كما ركزت على الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أعلنت الامارات خلال معرض «يومكس 2020» عن إنتاج مروحية درون عسكرية مصنعة بالكامل في الإمارات وأنتجتها شركة أداسي الإماراتية.

قرموشة أو «الصقر الصغير» هو الاسم الذي أطلق على هذه المروحية المسيرة خفيفة الوزن والمصممة لنقل حمولات تصل إلى 100 كجم تقريبًا، لمدة تصل إلى 6 ساعات ومدى 150 كلم ضمن خط البصر.





ومن سوريا، أفادت الوكالة الرسمية السورية للأنباء بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، مضيفة أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق دون كشف التفاصيل عن طبيعتها.





وفي اليمن، أكد تنظيم القاعدة، مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتله بعملية عسكرية في اليمن.





ومن الجزائر، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مجددًا التزامه باستكمال مطالب الحراك الشعبي وكل المستجدات التي ترتبت على الوضع الجديد في البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الدولي.





ومن ليبيا، يتكشف يومًا بعد يوم التدخّل التركي في ليبيا بالمرتزقة والسلاح، وهو الأمر الذي فضحه سقوط القتلى الذي دفع النظام التركي إلى الاعتراف بإرساله عسكريين أتراكًا ومرتزقة سوريين.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إن 16 قتيلًا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلّحة الليبية حتى الآن، ونعد الرئيس التركي بالمزيد.





ومن عمان، تعهد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، أمس، بمواصلة استكمال مسيرة النهضة والتطور، التي بدأها السلطان قابوس بن سعيد، مشددًا على أن رسالة السلطنة، هي نشر السلام في العالم.





ودوليا، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان، في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان المستمرة منذ 18 عامًا. وقال ترامب: "نعم، سأضع اسمي على الوثيقة"، ردًا على أسئلة صحفيين في حديقة البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين.





وفيما يخص كورونا، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 2442، بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصًا، جميعهم في مقاطعة هوباي ما عدا واحد، وهي البؤرة التي انتشر منها الفيروس. وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة. وقالت لجنة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين وصل إلى 76,936 حالة.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، دعم مصر لجميع الجهود الهادفة إلى حلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية منذ سنوات، بما يمهد الطريق وصولًا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك خلال استقباله وفدًا من اللجنة اليهودية الأمريكية، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها الوفد حاليًا إلى مصر.





وحول ليبيا، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن روسيا لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا في موسكو.

وقال بوجدانوف حسبما نشرت صفحة وزارة الخارجية الروسية الرسمية عبر تويتر: "نحن لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا على غرار ما تم فعله في مختلف العواصم، لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية في ما يخص هذا الموضوع؛ بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها".





ومن الأراضي المحتلة، استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال شرقي خان يونس. ورصدت عدسات المصورين في قطاع غزة قيام إحدى جرافات الاحتلال بانتشال جثمان شهيد والتنكيل به، في المنطقة.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلن المحافظون الإيرانيون، فوزهم في الانتخابات التشريعية التي نظمت الجمعة.





وأعلنت وزارة الداخلية نتائج 95% من الدوائر الانتخابية الـ208 في انتخابات الجمعة، وأعلنت أسماء المرشحين الفائزين، لكن دون توضيح انتماءاتهم السياسية.



