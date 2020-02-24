في ظهرك يا خطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على بيان الأهلي ردا على اتحاد الكرة

ساند تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية النادي الأهلي في قرارات ضد اتحاد الكرة المصري اعتراضا على قرارات لجنة الأخلاق والانضباط.





وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "في ضهرك يا خطيب...في ضهرك يا أهلي...".





أعرب النادي الأهلي، عن أسفه بسبب الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات التي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال.





وأصدر الأهلي بيانا برفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في حق لاعبي الأهلي، وعدم الاعتداد بها وبعدك التعاون مع إتحاد كرة القدم وتقديم شكوى ضده في محكمة الرياضة الدولية.