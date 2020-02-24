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فن

بتعرف شعور لـ أدهم نابلسي.. تريند رقم 1 على يوتيوب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:01 ص
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
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آيه عاطف
حققت أغنية "بتعرف شعور" لأدهم نابلسي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث إحتلت التريند رقم 1 على اليوتيوب بعد يومين من طرحها فقط على القناه الرسمية الخاصة به، كما حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة.
تقول كلمات الأغنية:" بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا  .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".

"بتعرف شعور": من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي. 

يذكر ان ادهم نابلسي كان احد المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب الغنائيةThe X Factor. 
بتعرف شعور لـ أدهم نابلسي.. تريند رقم 1 على يوتيوب
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