بتعرف شعور لـ أدهم نابلسي.. تريند رقم 1 على يوتيوب

حققت أغنية "بتعرف شعور" لأدهم نابلسي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث إحتلت التريند رقم 1 على اليوتيوب بعد يومين من طرحها فقط على القناه الرسمية الخاصة به، كما حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية:" بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع .. لأني بحبّا".





"بتعرف شعور": من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي.



