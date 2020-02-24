أنا ضد استبعاد المطرب لكن الكلام لو خارج يتلغي.. تعليق داليا عمر على المهرجانات.. فيديو

حلت المطربة داليا عمر ورامي بلازن، ضيوفا على برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» للحديث عن أغاني المهرجانات وعالم الـ «دي جي والريمكس».





علقت المطربة داليا عمر على أغاني المهرجانات، إنها ضد إستبعاد المطرب، ولكن كلمات الأغنية لو خارجة يمكن أن تلغي او تستبدل بكلمات أخرى.







وقالت «داليا عمر» خلال لقائها في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه غير مقبول دخول كلمات خارجة في أغاني المهرجانات خاصة إنها منتشرة على السوشيال ميديا.





وأضافت «داليا عمر» أنه لا يوجد نوع واحد من الفن لان الموسيقى تتغير على مر العصور والزمان وهناك إختلاف الثقافات، خاصة الانتشار والتكنولوجيا، موضحة أن الوضوع أختلف الآن في تسويق الأغاني خاصة على اليوتيوب.





وأوضحت «داليا عمر» أن أصحاب المواهب أصبحوا الآن ينشرون أعمالهم على اليوتيوب، مشيرة إلى أن الأزمة في الاشخاص الذين ليس لديهم مواهب في الإنتشار خارج حدود الإنترنت، لذلك لابد من تشديد الرقابة والمصنفات الفنية.