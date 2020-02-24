بطريقة طربية.. داليا عمر تبدع في غناء وداع يا دنيا وداع.. فيديو

قدمت المطربة داليا عمر ورامي بلاز، ريمكس لأغنية «وداع يا دنيا وداع» خلال لقائهم برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» للحديث عن أغاني المهرجانات وعالم الـ «دي جي والريمكس».

وقالت المطربة داليا عمر، إنها ضد استبعاد المطرب، ولكن كلمات الأغنية لو خارجة يمكن أن تلغى أو تستبدل بكلمات أخرى.







وتابعت «داليا عمر» خلال لقائها في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه غير مقبول دخول كلمات خارجة في أغاني المهرجانات خاصة إنها منتشرة على السوشيال ميديا.





وأضافت «داليا عمر» أنه لا يوجد نوع واحد من الفن لأن الموسيقى تتغير على مر العصور والزمان وهناك إختلاف الثقافات، خاصة الانتشار والتكنولوجيا، موضحة أن الوضع اختلف الآن في تسويق الأغاني خاصة على اليوتيوب.





وأوضحت «داليا عمر» أن أصحاب المواهب أصبحوا الآن ينشرون أعمالهم على اليوتيوب، مشيرة إلى أن الأزمة في الأشخاص الذين ليس لديهم مواهب في الانتشار خارج حدود الإنترنت، لذلك لابد من تشديد الرقابة والمصنفات الفنية.