أرملة تستغيث لمعالجة طفليها.. فيديو

استغاثت سيدة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري من تعرض طفليها لمرض التوحد في سن مبكرة من عمرهم، ولا تستطيع معالجتهم بسبب أحوالها المادية المتعثرة بعد وفاة زوجها .





وأوضحت السيدة أن طفليها عمر و محمود رجب الذين يقتنون فى شبرا الخيمة، ويحتاجون إلى 12 جلسة تكامل حسى وتكلفتها 1800 جنيه و12 جلسة تخاطب وتكلفتها 1560 جنيها.





للتواصل مع الحالة 01226139946





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360