سيراميكا كيلوباترا في مواجهة القناة بالقسم الثاني





بقيادة هيثم شعبان للعودة لنتائجه الايجابية ومحو اثار التعادل امام فريق الزرقا الجولة الماضية لمواصلة مشواره نحو الصعود للدورى الممتاز. ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا





على جانب اخر يدخل فريق القناة المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من وضعه في جدول ترتيب المسابقة بعد التعادل امام فريق الداخليه الجولة الماضية .





المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن الداخلية الوصيف بينما يأتي فريق القناة في المركز السابع برصيد 20 نقاط . ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق كرة القدم الاول بنادي سيراميكا كليوباترا منافسه القناة اليوم الاثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة .