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منوعات

صديق للشيطان.. شاب ينهي حياة أمه ويقطعها إربًا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نهى حمدي
على غرار الأفلام البوليسية والجريمة دبر ونفذ شاب جريمة قتل في حق والدته ليس هذا فحسب بل محاولًا إخفاء آثار جريمته بطريقة غامضة، إلى أن أزاحت الشرطة الستار عن الجريمة المروعة وإلقاء القبض عليه. 

كانت المشاجرات أمر دائم بين الأبن ووالدته ولكن وصلت المشاجرات في يوم لأعلى مستوى لها فقرر أن يتخلص من أمه، حيث قام الشاب الهندي بقتل والدته وقطع جسدها إربًا ليخفي قطع الجسد في أماكن متفرقة، طبقًا لما شاهده في أحد الأفلام. 

نفذ الشاب الذي يقيم في مومباي جريمته وقطع جثمان والدته لقطع وألقى كل جزء في مكان مختلف، حتى يصعب العثور عليها، بحسب ما نشر موقع "إن دي تي في" الهندي. 

ولكن سرعان ما انكشف أمره بعدما تم الإبلاغ عن اختفاء السيدة، وبدأت الشرطة في البحث عنها لتجد الجسد في مكان ورأسها في مكان آخر، وبعد مراجعة الكاميرات تم التوصل إلى الأبن الجاني والقبض عليه.

وتبين من التحقيقات أنه قام بجريمته وهو تحت تأثير المخدرات، حيث يعاني من الإدمان وعاطل عن العمل، وتركته زوجته منذ عدة أشهر، كما أنه اعترف بجريمته أمام الشرطة.

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