كلاكيت ثالث مرة.. سيد عيد يواجه محمد صلاح في لقاء النصر والنجوم





عندما التقى منتخب السويس بقيادة محمد صلاح مع النصر بقيادة سيد عيد وانتهت لصالح منتخب السويس بهدف دون رد . ويشهد هذا اللقاء المواجهة الثالثة هذا الموسم بين سيد عيد المدير الفني للنصر ومحمد صلاح المدير الفني للنجوم وجاءت المواجهة الأولى بينهما في بداية الموسم الحالي





ونجح سيد عيد في التفوق علي محمد صلاح في المواجهة الثانية التي جمعت النصر بالترسانة تحت قيادة محمد صلاح الذي تولى قيادة الفريق خلفا لاحمد كشري في الجولة العاشرة وانتهت بفوز النصر بهدفين دون رد .





وتعد مباراة اليوم بين النصر والنجوم هي المواجهة الثالثة بين عيد وصلاح حيث تولى الأخير قيادة النجوم خلفا لاحمد ساري الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام جمهورية شبين.





ويسعى النصر لتحقيق الفوز والعودة للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام بتروجيت ولتأكيد تفوقه علي النجوم هذا الموسم بعدما فاز النصر في لقاء الدور الاول بهدف دون رد احرزه محمود السيد ويحتل النصر المركز الثامن، برصيد 19 نقطة.





في حين يسعى النجوم لتحقيق الفوز بعد الخسارة الأخيرة أمام جمهورية شبين ويحتل فريق النجوم المركز الخامس، برصيد 21 نقطة.





الجدير بالذكر أن الفريقين سبق لهم اللعب في الدوري الممتاز النصر تأهل مرتين للممتاز تحت قيادة محمد صلاح فيما تأهل النجوم للممتاز الموسم قبل الماضي تحت قيادة محمد صلاح.





1- سيراميكا 30 نقطة

2- الداخلية 25 نقطة

3- بتروجت 25 نقطة

4- منتخب السويس 23 نقطة

5- النجوم 21 نقطة

6- جمهورية شبين 20 نقطة

7- القناة 20 نقطة

8- النصر 19 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- المريخ 14 نقطة

11- الترسانة 14 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط