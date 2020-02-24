أهم الأخبار ليلا.. ضربة جديدة لـ حمو بيكا في الإسكندرية.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مباراة الأهلي والزمالك.. ومصرع 10 أشخاص في حادث بطريق المطار

شهدت مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المحافظات الأخرى، تهافتا كبيرا من المواطنين اللبنانيين على المخابز والأفران لشراء الخبز، قبل ساعات من دخولها في إضراب عام مفتوح احتجاجا على عدم استجابة الدولة لمطلب دعم القمح وزيادة أسعار الخبز في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعته.



