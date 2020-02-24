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أخبار البلد

أهم الأخبار ليلا.. ضربة جديدة لـ حمو بيكا في الإسكندرية.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مباراة الأهلي والزمالك.. ومصرع 10 أشخاص في حادث بطريق المطار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:59 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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فريق صدى البلد
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...


حررت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية محضرا حمل رقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا في الإسكندرية.


قررت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، السماح لسكان مدينة ووهان، منبع فيروس كورونا، غير المصابين بالفيروس بمغادرة المدينة. 


أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة المصري، أن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها اليوم الاثنين.


فجر الدكتور مجاهد مصطفى ابن قرية طلا مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف والملقب بطبيب الغلابة ، مفاجأة بعد فوزه بجائزة مبادرة صناع الأمل العالمية في الإمارات.


أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل 150 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لينضموا إلى الأعداد الكبيرة من ضحايا الفيروس في العالم. 


علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي ، على بيان القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب  ضد قرارات وعقوبات اتحاد الكرة.

لقى 10 اشخاص مصرعهم وأصيب 5 اخرون فى حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار بالشروق.

شهدت مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المحافظات الأخرى، تهافتا كبيرا من المواطنين اللبنانيين على المخابز والأفران لشراء الخبز، قبل ساعات من دخولها في إضراب عام مفتوح احتجاجا على عدم استجابة الدولة لمطلب دعم القمح وزيادة أسعار الخبز في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعته.


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