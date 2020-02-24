2595 وفاة و77262 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن 409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"و150 حالة وفاة جديدة أمس، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في شتى أنحاء البلاد إلى 2595 والإصابات المؤكدة إلى 77262 حالة.





وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين حالات الوفاة، هناك 149 حالة في مقاطعة هوبي "مركز تفشي الفيروس"، وحالة واحدة في مقاطعة هاينان، مشيرة إلى أن هوبي سجلت 398 حالة إصابة مؤكدة جديدة من إجمالي 409 مسجلة في شتى أنحاء الصين أمس.





وأضافت اللجنة أن العدد اليومي من المتعافين الجدد من فيروس كورونا والمغادرين للمستشفيات بعد شفائهم تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة أمس، وذلك لليوم السادس على التوالي، حيث شهد أمس الأحد خروج 1846 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وهو ما يزيد بفارق كبير عن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في ذات اليوم، والذي بلغ 409 حالات، وتابعت اللجنة أن إجمالي 24757 مريضا مصابا بالفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم وذلك حتى نهاية أمس.





وفي سياق متصل، صرح بانغ شينغ هوه نائب مدير مركز بكين للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بأنه تم وضع 82 شخصا قيد الملاحظة الطبية في بكين بعد إصابة موظفة بشركة لبيع الكتب بالتجزئة على الإنترنت بالفيروس، حيث تأكدت إصابة موظفة من شركة "دانغدانغ.كوم" بالفيروس.





وأوضح أن الموظفة ذهبت إلى مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين يوم 21 يناير الماضي وعادت إلى بكين يوم 5 فبراير الجاري، وعملت في الشركة خلال الفترة بين يومي 10 و13 فبراير، وأنها كانت على اتصال وثيق مع 82 شخصا حتى أول أمس السبت، وأن هؤلاء الأشخاص يخضعون للملاحظة الطبية حاليا.