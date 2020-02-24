ليفربول في مهمة سهلة نسبيا أمام وست هام للاقتراب من حسم الدوري الإنجليزي





ويسعى ليفربول لمواصلة اكتساحه لفرق البريميرليج، عندما يستضيف نادي وست هام، والذي يمر بأسوأ مواسمه حتى مع مدربه ديفيد مويس، حيث لم يحقق الفريق الانتصار في آخر 6 مباريات حتى الآن.





ويرغب رفاق محمد صلاح، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لأسباب عديدة، منها محو مرارة الهزيمة التي تجرعها الفريق أمام أتليتكو مدريد الأسبوع الماضي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والاستعداد لمباراة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي الثلاثاء القادم، بالإضافة للمحافظة على المسيرة الرائعة في الدوري، حيث يتبقى للفريق 12 نقطة فقط، لتحقيق لقب البريميرليج.





ويغيب عن ليفربول في تلك المباراة، قائده جوردان هندرسون والذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في المباراة أمام أتليتكو مدريد، بالإضافة للسويسري شاكيري.





ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 19 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه، نادي مانشستر سيتي، بينما يحتل نادي وست هام يونايتد المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.





وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب أنفيلد رود، معقل فريق الريدز، وتذاع على قناة BeIN Sport HD 2.

يستضيف نادي ليفربول، اليوم، الإثنين، نظيره نادي وست هام يونايتد، على ملعبه أنفيلد رود، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.