مؤتمر وعظ الأقصر يناقش اليوم دور المنطقة في المشاركة المجتمعية الإيجابية





‏‎تنظم منطقة وعظ محافظة الأقصر مؤتمرها نصف السنوى اليوم بعنوان "دور منطقة وعظ الأقصر في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، وذلك بمشاركة واسعة من قيادات المحافظة والأزهر الشريف وعلى رأسهم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، د.نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، د. حسن القصبي مساعد الأمين العام لشؤون البحوث العلمية، ود. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ورئيس المنطقة الأزهرية، ومدير منطقة الوعظ، وممثل الكنيسة والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بتكثيف المشاركات المجتمعية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.





وقال الدكتور نظير عياد إنه من المقرر أن يستعرض المؤتمر اليوم مجموعة من المحاور المهمة التي تعكس دور منطقة وعظ الأقصر في التواصل الفعال مع الجمهور والتوعية المستمرة بالقضايا المجتمعية المهمة التي ترتبط بشئون حياتهم اليومية، فضلا عن دور لجان الفتوى بالمحافظة في ضبط منظومة الفتوى ومواجهة فوضى الفتاوى.





وأضاف عياد أن المؤتمر يعد فرصة طيبة لمزيد من التواصل والتنسيق المشترك بين منطقة الوعظ وبين ممثلي الجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية ومؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة ، وذلك للعمل سويا على الارتقاء بالمجتمع والحفاظ على وعي أبنائه وحمايتهم من العبث بعقولهم بأفكار شاذة تستهدف النيل من وطنهم وتنشر الإحباط فيما بينهم.



