بسبب فيروس كورونا.. متحف جيبلى في طوكيو يغلق أبوابه

أعلن متحف جيبلي الشهير في العاصمة اليابانية طوكيو أنه سوف يغلق أبوابه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم 17 مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.





وذكر المتحف في بيان له أن القرار اتخذ بعد مشاورات مع المدينة، وأنه سيعيد ثمن التذاكر التي تم بيعها بالفعل لزيارته خلال شهري فبراير ومارس.





وأشار البيان إلى سياسة حكومة العاصمة اليابانية بشأن إلغاء أو اختصار الفعاليات الكبرى القادمة، حيث تعتبر الأسابيع الثلاثة المقبلة فترة مهمة للغاية لاحتواء تفشى الفيروس.





وتتطلب زيارة المتحف القيام بحجز مسبق حيث يسمح لعدد 2400 شخص بزيارته يوميا.