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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع موقف التعامل مع الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:26 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة عدد من الملفات. 

وخلال الاجتماع عرض المستشار محمد عبد الوهاب تقريرا حول نتائج زياراته التي يقوم بها إلى المحافظات، والتى بدأت بكل من محافظتي المنيا والقليوبية، بهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين بكلتا المحافظتين، والإجراءات المتخذة لتذليلها. 

كما عرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أهم نتائج اللقاءات التي تمت مع ممثلي الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة، واستعراض دور الهيئة في معاودة نشاط تلك الشركات لأعمالها بالسوق المصري، كما تم استعراض تقارير إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأهم الموضوعات التي تم تسويتها مؤخرًا. 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية مواصلة متابعة أعمال الشركات القائمة بعد إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بها، وتقديم الدعم لها في كافة مراحل ممارسة النشاط، وعلى صعيد آخر تم استعراض أهم الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري الكوري على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.
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