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7 % زيادة عن العام الماضي .. الزراعة تتوسع فى إنتاج القمح ..فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن المساحات المزروعة من القمح زادت بشكل ملحوظ ووصلت إلى 3.4 مليون فدان، بزيادة 7% عن العام الماضى، لافتًا إلى أن المراكز البحثية تقوم باستنباط تقاوى جديدة واصناف جديدة مما دفع المزارعين على التوسع.

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن وزارة الزراعة تقدم خدمات للمعاهد المتخصصة، وتعمل على دعم المزارعين فى زراعة القمح.

وأشار إلى أن الدولة تشترى الإردب ثمن المزارعين بسعر جيد ويقدر بـ700 جنيه للإردب فى العام الماضى، ومن المقرر تشكيل لجنة لتحديد سعر الإردب لهذا العام، مضيفًا أن وزارة الزراعة زرعت مساحة فى غرب غرب المنيا ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان.

وتابع أنه تم زراعة الارض قمح وبنجر، والتى لها جودة عالية وانتاجية عالية فى هذه المنطقة، مضيفًا أن زراعة القمح تجود فى معظم الاراضى المصرية.

وأوضح أن القمح هو محصول استيراتيجى للدولة لذلك نعمل على زيادة المساحة المنزرعة من الاقماح. 

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